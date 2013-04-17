专栏节选：虚拟货币的真实应用--今周刊「谷月涵看台湾」

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 网路虚拟货币--位元币（Bitcoin）流行已有一阵子了。位元币可以买卖多种实体物品，并且控制供给量，根据维基百科，位元币的发行上限为二千一百万个单位；因此，持有位元币不须担心因为量化宽松而贬值。正当美日两大经济体撒钱刺激景气之际，位元币突然成为下一个投资泡沫的候选名单。
提到印刷技术，大家多把焦点放在书本大量印刷，对科学、政治、文化的贡献卓着；但大家都忽略了，透过纸钞的大量印制，才创造了现代银行体制。新形态媒介的发明，改变了知识传播，也创造了货币的另一种革新形态。位元币虽是线上虚拟货币，却可让我们免于被国家所宰制。
这种先进复杂的虚拟货币，可以在网路Ｐ２Ｐ（Peer to Peer，节点对节点）上买卖真实物品，而不会在真实世界留下任何蛛丝马迹。
创造位元币的原始想法是，央行无法令其贬值，政府无法对其课税。就某种程度来说，这是一种电子黄金，其好处是，黄金只能用来储存价值，位元币却还能用来进行交易。坏处则是，黄金已有几千年的保值历史，但位元币才只有四岁。
在真实世界中，那些货币难兑换或稳定性差的国家、线上博弈网站、要求匿名支付的毒贩，很可能就是位元币的早期使用者。先别不屑，当年带动网路产业蓬勃发展的，也是色情和赌博行业。
目前位元币的市场规模约十三亿美元。位元币兑美元的「汇价」由十五美元飙涨至二六六美元，最近又崩跌至一百美元。这么高的价格波动，吸引了投机客参与，可惜却没能更强化其货币功能。未来随着更多网站和市场接受位元币作为交易货币，其「汇价」应会趋向稳定。这些特质有可能让位元币未来在中国大放异彩。
其实，中国早有Ｑ币这项虚拟货币，至少有一亿名网友使用过。二○○○年至一○年中期，网路业者腾讯推出Ｑ币，让使用者买卖虚拟角色。腾讯接受线上游戏玩家将赢来的点数换成Ｑ币，腾讯则化身为虚拟的中央银行，发行Ｑ币但并无实体货币作为后盾。
Ｑ币流通量日增，由于中国政府无法追踪线上交易，Ｑ币渐渐被用来进行黑市交易，「货币供给额年增率」高达一五％到二○％；极盛时期，Ｑ币的年交易额突破数十亿人民币。中国人民银行担心Ｑ币被用来洗钱，并带动资产泡沫，终于祭出取缔禁令，这个盛极一时的「虚拟货币」瞬间消失。
位元币或许会成功，也或许会因结构性缺点，如易受骇客攻击、政府法规干扰等，但长期来说，央行独占性的货币发行权已经受到挑战。
即使位元币失败，其他虚拟货币也将前仆后继冒出头，除了因为网路科技的创新外，另一部分则是民众觉得自己国家的中央银行愈来愈不值得信赖了。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
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