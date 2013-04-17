《全球商品焦点》价格大跌和疲弱收益，促使投资人重新思考大宗商品前景

**“反思”被动投资**

除一路下跌之外，很多大宗商品市场的结构已经伤及到被动投资者。

如果期货市场的近期合约较远期合约折价，那么投资近期合约的投资者在对合约进行展期的时候就不得不支付差价。

过去10年有许多金融机构设立基金来追踪大宗商品指数的走向，称这些基金能够让投资者对冲通胀，并提供了分散股市和债市风险的机会。

但目前这种观点受到严格审视。

“我们看到有些人正在重新思考这个观念，”交易机构Gunvor SA的市场研究主管David Fyfe称，“对投资组合多样化的讨论可能已经减弱。投资者无疑在反思被动投资。”

维多公司的Taylor也赞同，“购买大宗商品用作对冲通胀或分散投资的讨论目前不是那么激烈了。”

但交易商表示，随着全球人口增长刺激消费，且在长期内支撑价格增长，一些对大宗商品的潜在争论仍然未变。

“中国经济增长正在放缓，但肯定仍处于成长的轨道上，增长将不会停止，”Mercuria执行长Marco Dunand称。该公司是全球前五大能源交易机构之一。

食品、燃料、以及建造房屋和基础设施的原材料需求增长，会使某些地区出现短缺，从而需要其他过剩地区进行填补。价格失衡将为交易商和其他投资者带来获利。

因此，责任则是娴熟的积极管理资产。

农产品交易巨头嘉吉执行长Greg Page在会议上称，如今重要的技能就是能对公开可获取的知识进行分析、解读和洞悉。(完) (审校 于春红)