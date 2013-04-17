全球经济：“货币战争”并非本次G20会议的热点议题--加拿大官员

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
G20财长可能也会提及金价意外下跌的情况，但只是作为对金融市场和全球经济更广泛评估的一部份。
这方面的讨论将会涉及塞浦路斯危机对资产价格的影响，以及资产价格方向的评估。
官员表示，G20成员国同意需要强化其2016年以后削减赤字和债务的承诺，但对于这类承诺的细节则尚未达成一致。其承诺将需反映每个国家特殊的情况。
他表示，问题之一是欧洲自身将债务削减到相当于国内生产总值(GDP)60%的目标是否适用于全体。
加拿大和印度为经济成长架构委员会的联合主席国，专门负责这个议题。
根据路透取得的文件，联合主席国将把公共债务降至相当于GDP的90%以下的提案供与会各国讨论。
但该名官员强调，台面上有各种选项，而且没有一项特别得到大家的认同。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选