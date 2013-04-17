全球经济：“货币战争”并非本次G20会议的热点议题--加拿大官员

G20财长可能也会提及金价意外下跌的情况，但只是作为对金融市场和全球经济更广泛评估的一部份。

这方面的讨论将会涉及塞浦路斯危机对资产价格的影响，以及资产价格方向的评估。

官员表示，G20成员国同意需要强化其2016年以后削减赤字和债务的承诺，但对于这类承诺的细节则尚未达成一致。其承诺将需反映每个国家特殊的情况。

他表示，问题之一是欧洲自身将债务削减到相当于国内生产总值(GDP)60%的目标是否适用于全体。

加拿大和印度为经济成长架构委员会的联合主席国，专门负责这个议题。

根据路透取得的文件，联合主席国将把公共债务降至相当于GDP的90%以下的提案供与会各国讨论。