《中国债券市场每日交易备忘》--4月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国中化股份20亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承 南方电网50亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中金公司主承 中国北车 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和民生银行主承 湖北联合发展投资集团14亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 万达信息 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行和浦发银行主承 长源电力 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 北京京城机电控股17亿元一年短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和中信银行主承 中信大锰矿业5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，光大银行和建设银行主承 辽宁方大集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和民生银行主承 韩泰轮胎3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 内蒙古满世煤炭集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 义马煤业集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 福建三安集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 哈尔滨物业供暖集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 云南机场集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国电集团60亿元九个月期超短期融资券011309003，票面利率3.75% 中国交建 20亿元九个月期超短融011356001，票面利率3.75% 中国供销集团10亿元九个月期超短融011349002，票面利率3.75% 安阳钢铁集团15亿元一年期短融041359024，票面利率4.48% 宁波亚洲浆纸业有限公司5亿元一年期短融041354025，票面利率4.83% 天津渤海国资经营管理公司50亿元五年期中票1382167，票面利率4.80% 日照港集团12亿元七年期中票1382170，票面利率5.60% 中航国际控股6亿元五年期中票1382173，票面利率4.78% 申能集团5亿元三年期中票1382175，票面利率4.29% 中国新兴集团10亿元五年期中票1382174，票面利率4.85% 湖北恒信德龙实业3亿元三年期中票1382171，票面利率5.70% 攀钢钒钛 27亿元三年期中票1382169，票面利率4.39% 大全集团3亿元三年期中票1382168，票面利率6.15% 长江三峡集团50亿元五年期中票1382172，票面利率4.44% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130223，基本利差73个基点(bp) 国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130224，基本利差88个bp 国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130225，基本利差102个bp 国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130226，基本利差115个bp 宁波银行 50亿元五年期固息金融债1320014，票面利率4.70% 宁波银行30亿元10年期固息金融债1320015，票面利率5.13% 农业发展银行189.1亿元三年期固息金融债130407，票面利率3.66% 海航集团11.5亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1380157，票面利率6.60% 南方航空集团18亿元三个月期超短融 华电国际 35亿元三月期超短融 国家电网100亿元一年期短期融资券 三江化工3亿元一年期短融 天士力集团5亿元一年期短融 众和股份 2亿元一年期短融 内蒙古阜丰生物科技6亿元三年期中票 中航机电系统20亿元五年期中票 上海电气集团25亿元五年期中票 中国黄金集团15亿元三年期中期票据 江苏沙钢集团20亿元五年期中票 南通产业控股集团4亿元五年期中票 浙江杭州中小企业1.9亿元两年期集优票据 四川达州中小企业2.5亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 大唐发电 30亿元三个月期超短融011323001到期兑付，票面利率3.98% 中国商用飞机公司20亿元三个月期超短融011350001到期兑付，票面利率3.98% 宝钢集团八一钢铁17.5亿元一年期短融041251010到期兑付，票面利率5.22% 华能国际 50亿元一年期短融041254015到期兑付，票面利率4.41% 华侨城集团20亿元一年期短融041254017到期兑付，票面利率4.41% 天津航空5亿元一年期短融041269007到期兑付，票面利率7.80% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302001到期兑付，票面利率4.10% 广州百货企业集团3亿元一年期浮息（半年定存基准）短融041264030付息， 基本利差为2.05% 中国航天科技公司20亿元15年期固息债068016付息，票面利率4.00% 中国化工集团15亿元10年期固息债078008付息，票面利率4.28% 郴县煤炭公司11亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1180087付息，票面利率6.50% 宁夏宝丰能源集团4亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1180088发行，票面利率6.55% 华润股份100亿元五年期中票1182122付息，票面利率5.31% 青岛华通国资运营10亿元七年期固息债1280110付息，票面利率7.30% 营口城建投公司20亿元八年期固息债1280111付息，票面利率7.98% 内蒙古岱海发电公司10亿元三年期固息债1280112付息，票面利率5.98% 江苏阳光集团7.5亿元三年期中票1282106付息，票面利率5.86% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国周三召开的国务院常务会议指出,要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，下一阶段将 积极扩大国内有效需求，有效防范地方政府性债务、信贷等方面风险。 --中国银行业同业资产近两年大幅扩张，是维持银行规模高速增长的强劲“马车”之一，然这其中的集中度 风险到底有几何，市场目前并无答案。近日，中国银监会已要求大中型商业银行上报同业大额风险敞口情况， 及对最大五家同业的敞口数据进行梳理。 国家统计局今日公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩；审校 边竞)