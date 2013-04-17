全球投资：基金经理对股票与商品的信心下降，乐观程度低于前月--调查

“和今年初的狂热水准相比，风险偏好有相当明显的降温。现金配置确实开始有所反应，”美银美林欧洲投资策略负责人John Bilton指出。

“大宗商品正承受投资人降低风险的压力。中国增长的预期逐渐失色。”

过去两日现货金 挫跌12%，触及两年低点，之后稍见回升。Bilton称，投资人对黄金和其他商品的看法，反映对美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行货币政策的期待。

“现在市场上对美联储是否将结束量化宽松有公开讨论...宏观数据改善也削弱持有避险资产的理由，”Bilton并称，美元走强损害到以美元计价的黄金的吸引力。

4月调查中仅有净9%受访者预期中国经济看升，四个月前还多达67%。这致使投资者在新兴市场净配置比重下降。仅13%全球投资人超配新兴市场，创2011年10月以来最梯，且低于上个月的34%。

股票配置中仍有亮点。净20%投资人超配美国股票，为去年6月以来最高配置比。日本股票配置比重连续第六个月增加，至净20%超配，为六年高点。

该调查的仓位数据显示能源股配置下降至纪录低点；材料股则创2009年1月以来低位。

“投资人选择继续持有股票，但转换类股操作，”Bilton说。(完) (编译 沈以文/张若琪 审校 王丽鑫)