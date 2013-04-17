香港个股：太古称将与可口可乐采取新合作模式，旗下美国业务覆盖范围将扩大

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 综合企业--太古股份 宣布，太古饮料旗下附属公司美国太古可口可乐及另外四个美国装瓶商，已原则上与可口可乐公司 就新的合作模式达成协议，美国太古可口可乐的专营区域将会扩大，使其美国业务覆盖人口将扩大72.5%。
太古周二晚间发出的新闻稿称，根据新的安排，美国太古可口可乐的专营区域，将扩大至包括科罗拉多州的丹佛市及科罗拉多斯普林斯市。该等市场毗邻太古现有的专营区域。增加该两区域后，美国业务覆盖的人口，将由原来的620万人增至1,070万。
有关交易须待各方于今年底前达成明确的协议，预计于2014年完成交易程序。
美国太古可口可乐设有两所生产设施，分别位于犹他州盐湖城及爱达荷州弗里特兰市，营运26个销售中心，供应饮料至西部11个州部分地区。其现有专营地域北至华盛顿州，南至亚利桑那州，西至加利福尼亚州，东至内布拉斯加州。
太古饮料持有专营权在香港、台湾、中国内地七个省份及美国西部广泛地区生产、推广及分销可口可乐公司的产品。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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