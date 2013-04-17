路透基点：雅居乐寻求一笔银团融资--RLPC

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，地产开发商雅居乐正在谋求一笔银团融资。
据消息人士称，三年期贷款的协商价格约为400个基点左右。
消息人士还称，渣打银行正在协调该笔贷款。
2010年9月，雅居乐从渣打、恒生银行、中国银行澳门分行和大丰银行获得15.9亿港币(2.05亿美元)三年期定期贷款，所有资金成本约400个基点。
雅居乐4月10日公布3月合约销售金额初步为32.3亿元人民币，今年前三个月为75亿元人民币。(完) (编译 李爽; 审校 沈以文)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选