版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 10:27 BJT

路透基点：雅居乐寻求一笔银团融资--RLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，地产开发商雅居乐正在谋求一笔银团融资。

据消息人士称，三年期贷款的协商价格约为400个基点左右。

消息人士还称，渣打银行正在协调该笔贷款。

2010年9月，雅居乐从渣打、恒生银行、中国银行澳门分行和大丰银行获得15.9亿港币(2.05亿美元)三年期定期贷款，所有资金成本约400个基点。

雅居乐4月10日公布3月合约销售金额初步为32.3亿元人民币，今年前三个月为75亿元人民币。(完) (编译 李爽; 审校 沈以文)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐