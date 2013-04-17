台湾汇市：台币早盘走升，受人民币连四日创新高激励

路透台北4月17日 - 台币兑美元 周三早盘走升，交易员认为，人民币连续四日创新高、韩元早盘稳中趋升，激励台币早盘主要交投扬升，料今日主交投区暂看在29.830-29.880。

汇银人士指出，今天人民币 续创汇改以来新高，而离岸即期近两月来首见低于在岸，市场将此视为中国官方作多的指标，带动台币主要交投走强；至于资金流向，早盘外资交易略较上日活络，但汇出、入方向尚不明显，部分进口商料在29.850下方进场买美元，出口商则仍续处观望。

台币早盘实际成交区间较上日偏升，集中交投区间落在29.830-29.858，上日在29.915-29.927间；上日央行作价收于29.928。

交易员观察市场最新动态：

* 在岸人民币报价高于香港离岸人民币 引领台币走强

* 早盘韩元 表现稳中趋升

* 面临7,800点关卡，台股 盘初游走平盘

* 外资操作略较上日活络，部分进口商在29.850下方进场买美元

* 早盘交易量近乎平稳，开盘50分钟成交约0.97亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.830-29.880

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