美国新股：ING U.S.的IPO估值或超过60亿美元

路透4月16日 - 荷兰金融服务集团荷兰国际集团(ING) 的美国分支ING U.S.计划将首次公开发行(IPO)价格定在每股21-24美元，公司估值因此最高可达61.6亿美元，有望成为美国股市今年迄今规模第二大的IPO。

此次IPO将最多筹资15.4亿美元。辉瑞 旗下动物保健部门Zoetis Inc 在2月IPO中筹到22亿美元。

“发行价与公司管理层之前说过的差不多。鉴于当前市场环境，这或许是个可以达到的价位，”晨星分析师Vincent Lui说。

IPO之后，ING集团对ING U.S.的持股比例将降至75%。

ING在2008年从荷兰政府获得100亿欧元注资，之后一直在出售资产偿还救助金。ING在2011年按近90亿美元的价格将美国在线银行业务ING Direct卖给Capital One Financial Corp 。

ING周二在监管备案文档中称，ING U.S.上市预计将发行6,420万股普通股。ING U.S.主要提供保险、退休金和投资服务。

“这家公司2008年出现巨亏，属于那种可能会给投资者带来很大风险的公司，”佛罗里达大学的IPO专家Jay Ritter对路透表示。

“基于其2012年每股2.06美元的每股盈余，21-24美元的定价区间相应的市盈率(本益比)为比较保守的11倍。”

截止去年12月31日，ING U.S.管理的资产总规模为4,610亿美元，去年该公司净利为4.73亿美元。