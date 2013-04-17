台湾债市动态：五年券殖利率第四日下滑，筹码流向银行短多持续

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾五年券102/2殖利率周三连续第四日下行。尽管美债因避险买盘消退，但短券筹码面流向银行业，台债盘初仍然延续近期的短多行情，殖利率持续走跌。
交易员认为，美债殖利率扬升幅度并不大，今日台债并未受到美债的负面影响，短多行情仍可期待。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 观察上日的三大交易商筹码流向，证券商虽出脱持券，但幅度有限，释出的筹码流向银行业。
* 台币汇价近期趋升，外资或有少量流入，这令短钱持续投资短券，五年券的行情有所支撑，长券端的表现则尚待观察。
* 尽管台债殖利率连四日向下，但交易员预估，短多行情虽仍可期待，但殖利率很难大跌，多是区间之内震荡，反覆测试低位。
以下为最新相关报导链接：
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以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.93%-0.95%。
本地时间10:17最新报价： * 102/2殖利率跌0.5基点，报0.939%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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