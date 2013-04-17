台湾债市动态：五年券殖利率第四日下滑，筹码流向银行短多持续

路透台北4月17日 - 台湾五年券102/2殖利率周三连续第四日下行。尽管美债因避险买盘消退，但短券筹码面流向银行业，台债盘初仍然延续近期的短多行情，殖利率持续走跌。

交易员认为，美债殖利率扬升幅度并不大，今日台债并未受到美债的负面影响，短多行情仍可期待。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 观察上日的三大交易商筹码流向，证券商虽出脱持券，但幅度有限，释出的筹码流向银行业。

* 台币汇价近期趋升，外资或有少量流入，这令短钱持续投资短券，五年券的行情有所支撑，长券端的表现则尚待观察。

* 尽管台债殖利率连四日向下，但交易员预估，短多行情虽仍可期待，但殖利率很难大跌，多是区间之内震荡，反覆测试低位。

以下为最新相关报导链接：

*美国债市：公债价格下滑，因避险买盘消退及美股上涨

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*《综述》美国通胀和制造业产出均下降，增强美联储持维宽松政策前景

*《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.93%-0.95%。