澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元守住涨幅，兑日圆上涨

新西兰元短暂下跌几个跳动点，此前数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅符合预期，而且仍低于央行目标区间1-3%。

新西兰央行表示，料将在今年维持利率于纪录低点2.5%不变，尽管央行本月稍早发布严厉警告称，如果房价持续上涨，可能升息。

新西兰元兑美元的短线支撑位在0.8450附近，0.8520为初步障碍，随后是0.8547。

澳元兑美元 持稳于1.0385，周二尾盘为1.0377，延续从周一触及一个月低点1.0291以来的反弹之势。澳元兑美元本周迄今累计仍下跌1.1%。

交易商指称买单在1.0330附近。初步支撑位为50日移动均线切入位1.0350，卖单在100日移动均线切入位1.0414，1.0423处挂有更多。

澳新货币兑日圆录得更大涨幅，双双上涨0.5%，进一步逼近上周所及五年高位。

澳元兑日圆 最新报101.95，新西兰元兑日圆 报83.32。(完)

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