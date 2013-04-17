澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元守住涨幅，兑日圆上涨

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
新西兰元短暂下跌几个跳动点，此前数据显示，新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅符合预期，而且仍低于央行目标区间1-3%。
新西兰央行表示，料将在今年维持利率于纪录低点2.5%不变，尽管央行本月稍早发布严厉警告称，如果房价持续上涨，可能升息。
新西兰元兑美元的短线支撑位在0.8450附近，0.8520为初步障碍，随后是0.8547。
澳元兑美元 持稳于1.0385，周二尾盘为1.0377，延续从周一触及一个月低点1.0291以来的反弹之势。澳元兑美元本周迄今累计仍下跌1.1%。
交易商指称买单在1.0330附近。初步支撑位为50日移动均线切入位1.0350，卖单在100日移动均线切入位1.0414，1.0423处挂有更多。
澳新货币兑日圆录得更大涨幅，双双上涨0.5%，进一步逼近上周所及五年高位。
澳元兑日圆 最新报101.95，新西兰元兑日圆 报83.32。(完)
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