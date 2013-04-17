重发-《技术分析》现货金料将在1,321-1,397美元区间内整理

(重发将内文中“斐波那契”调整为“费波纳奇”)

撰稿 王涛

路透新加坡4月17日 - 现货金 预计会在1,321-1,397美元区间内盘整几个交易日，随后恢复跌势，下看每盎司1,245美元。

自1,590以来的崩跌走势暂告一段落。波浪型态暗示第四浪展开，可能在1,397阻力位下方走平。1,397为下跌C浪的100%费波纳奇点位。

若跌破1,321，则证实C浪继续，下看1,245，此为138.2%点位。

若升破1,397，可能止步于1,424，后者为1,590-1,321.35这波跌势的38.2%费波纳奇回档位。(完)

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