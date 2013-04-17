重发-《技术分析》现货金料将在1,321-1,397美元区间内整理

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
(重发将内文中“斐波那契”调整为“费波纳奇”)
撰稿 王涛
路透新加坡4月17日 - 现货金 预计会在1,321-1,397美元区间内盘整几个交易日，随后恢复跌势，下看每盎司1,245美元。
自1,590以来的崩跌走势暂告一段落。波浪型态暗示第四浪展开，可能在1,397阻力位下方走平。1,397为下跌C浪的100%费波纳奇点位。
若跌破1,321，则证实C浪继续，下看1,245，此为138.2%点位。
若升破1,397，可能止步于1,424，后者为1,590-1,321.35这波跌势的38.2%费波纳奇回档位。(完)
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(编译 郑茵 审校 白云)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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