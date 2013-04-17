香港热股：国泰航空早盘涨逾3%，稍早获投行德银调升评级及目标价

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三早盘涨逾3%，稍早投行德意志银行 调升评级及目标价。
香港时间10:19，该股升3.33%，报13.04港元，并跑赢大市恒生指数 0.26%升幅，亦为升幅最大的恒指成分股。
德银的报告称，预期未来数年受惠于环球市场增长以及成本控制措施，国泰航空将出现盈利复苏，因此将2013-14年盈利预测分别上调39%及24%；目标价亦由11港元升至15港元，较现水平约有15%上升空间。
国泰航空的2012年度业绩显示，公司去年下半年度的营运改善，抵销了上半年度的巨额损失，但全年净利按年仍大幅倒退83%。 （完） (记者 雷美珍；审校)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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