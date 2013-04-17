香港热股：国泰航空早盘涨逾3%，稍早获投行德银调升评级及目标价

路透香港4月17日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三早盘涨逾3%，稍早投行德意志银行 调升评级及目标价。

香港时间10:19，该股升3.33%，报13.04港元，并跑赢大市恒生指数 0.26%升幅，亦为升幅最大的恒指成分股。

德银的报告称，预期未来数年受惠于环球市场增长以及成本控制措施，国泰航空将出现盈利复苏，因此将2013-14年盈利预测分别上调39%及24%；目标价亦由11港元升至15港元，较现水平约有15%上升空间。