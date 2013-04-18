中国房地产：3月70个大中城市新建住宅售价同比涨3.6%，环比10连升

路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升3.6%，为连续第三个月上升且涨幅继续扩大。

从环比看，3月新建住宅销售价格较上月上升1.2%，连续第10个月上升。

重点城市看，北京与上海3月新建住宅销售价格指数分别同比上升8.6%和6.4%。

房价(较上年同期变动，%)

3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7

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(较上月变动，%)

1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/张喜良)