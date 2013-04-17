全球金市：现货金跳涨1%至日高，因实货买盘低接

路透新加坡4月17日 - 现货金 周三跳涨1%至日高每盎司1,381.80美元，因实货买盘在上日金价跌至2011年初以来最低水准后进场。

实货交易员并指出，金条供不应求，推高新加坡和香港金条价格。今年迄今金价已下跌约17%，此前则连续走了12年的上涨行情。(完)