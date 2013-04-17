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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 10:43 BJT

美国个股：微软和鸿海签署有关安卓和CHROME设备的专利协议

路透4月17日 - 微软 表示：

* 美国微软和鸿海签署有关安卓和CHROME设备的专利协议

* 称双方指出，鸿海将根据该协议向微软支付专利使用费 (完)

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