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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 10:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆继续小幅攀高，连克98.20和98.30水准

0222GMT

* 98.20和93.30上方的停止单都被触发，美元/日圆继续涨向98.33

* 早盘时的空头仓位看来已经平仓，下一阻力位在98.50附近，更多停止单列于该水准上方

* 100小时移动均线呈下跌，目前在98.44；200小时移动均线目前呈上升，目前在98.52

* 市场走势看来将脱离一目均衡转换线(目前在97.87)

* 向下支撑较强，97.50向下仍有长期买盘(完)

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(编译 郑茵 审校 李爽)

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