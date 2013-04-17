《汇市简讯》美元/日圆继续小幅攀高，连克98.20和98.30水准

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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* 98.20和93.30上方的停止单都被触发，美元/日圆继续涨向98.33
* 早盘时的空头仓位看来已经平仓，下一阻力位在98.50附近，更多停止单列于该水准上方
* 100小时移动均线呈下跌，目前在98.44；200小时移动均线目前呈上升，目前在98.52
* 市场走势看来将脱离一目均衡转换线(目前在97.87)
* 向下支撑较强，97.50向下仍有长期买盘(完)
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(编译 郑茵 审校 李爽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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