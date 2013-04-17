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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 17:15 BJT

表格：瑞士4月ZEW投资者信心指数从正2.3跃升至正20.0

路透苏黎世4月17日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士4月ZEW投资者信心指数为正20.0，3月为正2.3。4月数据创下自2010年5月以来的最高位。

13年4月 13年3月 13年2月

预期指数(投资者信心) 20.0 2.3 10.0

现况指数 15.0 15.6 18.0(完)

(编译 孙茉莉; 审校 隋芬)

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