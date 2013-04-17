中国外汇：银行间外汇做市商指引修订版出炉，取消资本充足率要求--外管局

路透北京4月17日 - 中国国家外汇管理局周三公布了修订后的银行间外汇市场做市商指引，在外汇市场做市商需满足的基本条件中，取消了其在资本充足率方面的要求。此举将降低了未来外汇市场做市商的门槛。

刊登在外管局网站的通知显示，在即期和远掉做市商需具备的基本条件中，新修订的指引取消了关于资本充足率的要求，还取消了代客跨境收支规模的门槛等。

按照此前2010年颁布的指引规定，即期和远掉做市商需“在最近两个年度全行资本充足率达到9％以上”，以及“最近两个年度全行境内代客跨境收支规模排名在前50名（含）以内。”而综合做市商需“最近两个年度全行资本充足率达到10%（含）以上或最近一个年度全行资本充足率达到11%（含）以上。”

“这个对目前的（外汇市场）做市商而言应该没有太大影响，实际上是降低了未来做市商的门槛。”上海一大型银行交易员称。

新修订的指引显示，在尝试做市资格需要具备的条件中，新增了“具备健全的外汇业务风险管理系统、内部控制制度、内部资金和结售汇转移定价机制和较强的本外币融资能力。”

目前，中国外汇交易中心资料显示，中国银行间人民币外汇即期做市商有31家，人民币外汇远掉做市商有26家。（完）

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