更新版 1-新债招标：旺盛需求推低中国七年国债中标利率，但二级反应平淡

* 七年国债中标利率3.29%，低于预期

* 首场投标倍数1.84，需求较旺盛

* 但二级市场反应平淡 (新增市场评论和更多背景)

路透上海4月17日 - 中国财政部周三招标的七年期固息国债，在旺盛配置需求以及交易盘积极博边际的推动下，中标利率低于预期，延续了近期新债定位低于二级市场的格局。

不过市场人士并指出，二级市场对招标结果的反应平淡，不少此前获利的机构还有主动卖出动作，显示市场对后市看法仍存一定分歧。

业内人士稍早透露，财政部稍早招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.29%，稍低于此前3.31%的市场预测均值，且低于3.30%－3.35%的预测区间；该期债边际中标利率为3.33%，首场投标倍数为1.84倍。

北京一银行交易员称，“（110003券）我们买盘挂在3.33%，还是有人卖的，都是之前（买）进去比较早的机构，按理说新债边际在3.33%，老债成交（收益率）应该更低，但看来老债也带不起来。”

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.3451%；目前剩余期限约6.78年的固息国债130003券最新报价收益率 为3.3500%/3.3350%。

该期债为财政部今年第八期记账式附息国债，按年付息，采用多种价格(混合式)招标方式，标的为利率，全场加权平均中标利率为票面利率。甲类成员在竞争性招标结束后，有权追加当期国债。