离岸人民币：彰银最快5月发行首批宝岛债10-15亿元，期限三年--消息

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 两位了解情况的消息人士周三表示，台湾彰化银行 宝岛债首批预估发行10-15亿元人民币，期限为三年，参考利率2.85-3.0%，最快5月中旬推出，进度可望超前台湾第二档通过的德意志银行宝岛债。
彰化银行相关人士指出，彰银30亿人民币宝岛债将分批发行试水温，第一批额度估为10-15亿，计划不走零售市场，专攻法人市场。
“自己也想说进度有可能超越德银那档!”上述消息人士称。
金管会官方消息也表示，彰银宝岛债的申请案已寄出，今天银行局已正式收件，将尽快送央行审查。
日前彰银公告董事会已通过，将在未来12个月内发行最多30亿元人民币的宝岛债，内部初步规划发行期限在3-5年。
路透先前报导，德意志银行 是以总行名义申请发行宝岛债，本次申请额度为10-20亿元人民币，并已定出询价参考利率，三年券的参考利率在2.3%，五年券则采浮动报价。
此前台湾首档“宝岛债”--中国信托三年期人民币债的发行利率为2.9%，该公司中华信评为twAA+；彰化银行的中华信评评等为"twAA"，加上官股色彩加持，彰银望发行利率能略低于中国信托宝岛债。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。