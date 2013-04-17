离岸人民币：彰银最快5月发行首批宝岛债10-15亿元，期限三年--消息

路透台北4月17日 - 两位了解情况的消息人士周三表示，台湾彰化银行 宝岛债首批预估发行10-15亿元人民币，期限为三年，参考利率2.85-3.0%，最快5月中旬推出，进度可望超前台湾第二档通过的德意志银行宝岛债。

彰化银行相关人士指出，彰银30亿人民币宝岛债将分批发行试水温，第一批额度估为10-15亿，计划不走零售市场，专攻法人市场。

“自己也想说进度有可能超越德银那档!”上述消息人士称。

金管会官方消息也表示，彰银宝岛债的申请案已寄出，今天银行局已正式收件，将尽快送央行审查。

日前彰银公告董事会已通过，将在未来12个月内发行最多30亿元人民币的宝岛债，内部初步规划发行期限在3-5年。

路透先前报导，德意志银行 是以总行名义申请发行宝岛债，本次申请额度为10-20亿元人民币，并已定出询价参考利率，三年券的参考利率在2.3%，五年券则采浮动报价。

此前台湾首档“宝岛债”--中国信托三年期人民币债的发行利率为2.9%，该公司中华信评为twAA+；彰化银行的中华信评评等为"twAA"，加上官股色彩加持，彰银望发行利率能略低于中国信托宝岛债。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)