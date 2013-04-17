日本已公布经济指标--2013/4/17

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 持平 r -1.0% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.5% -0.6% 4月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.3% -0.2% 4月25日 -- 工业生产(m/m) 2月 +0.6% r +0.3% r 4月29-30日 -- 失业率 2月 4.3% @ 4.2% -@-r 4月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 2月 逆差7,775 逆差16,294 4月17日 逆差4,938 所有家庭实质支出(y/y) 2月 +0.8% +2.4% 4月29日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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