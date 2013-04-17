台湾债市：RP利率持稳区间低位，债市波动明显补券不易

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三持稳在既有水准。受近期债市殖利率波动较大影响，证券商与票券商买进新券的意愿偏低，多以到期续作为主。
交易商指出，月中市场资金处于相对宽松状态，投信与银行找券需求仍强。投信找券仍以利率较高的公司债为主，但为确保资金能顺利去化，也会承作短天期的公债RP，待找到公司债后再解券。
“最近交易员没拿新的标的给我，就是拿旧券一直在作。也很少客户解券。”一大型证券商调度人士说。
另一票券商交易员则指出，最近都是以到期续为主。因近期债市波动较大，利率风险较高。“波动大，补券要小心。”
台湾五年公债102/2殖利率周三连续第四日下行。尽管美债因避险买盘消退，但短券筹码面流向银行业，台债盘初仍然延续近期的短多行情，殖利率持续走跌。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，但有部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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