台湾债市：RP利率持稳区间低位，债市波动明显补券不易

路透台北4月17日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三持稳在既有水准。受近期债市殖利率波动较大影响，证券商与票券商买进新券的意愿偏低，多以到期续作为主。

交易商指出，月中市场资金处于相对宽松状态，投信与银行找券需求仍强。投信找券仍以利率较高的公司债为主，但为确保资金能顺利去化，也会承作短天期的公债RP，待找到公司债后再解券。

“最近交易员没拿新的标的给我，就是拿旧券一直在作。也很少客户解券。”一大型证券商调度人士说。

另一票券商交易员则指出，最近都是以到期续为主。因近期债市波动较大，利率风险较高。“波动大，补券要小心。”

台湾五年公债102/2殖利率周三连续第四日下行。尽管美债因避险买盘消退，但短券筹码面流向银行业，台债盘初仍然延续近期的短多行情，殖利率持续走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，但有部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。