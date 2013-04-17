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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 11:11 BJT

澳洲经济指标总览--4月17日

经济指标                   时段      最新值       前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                     5月7日
 商品及服务收支(亿澳元)                     2月      逆差1.78      逆差12.15          
     出口(较前月)                                         +3%            -1%          
     进口(较前月)                                         -1%            +1%          
                                                                                      
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                               5月6日
     (较前月)                               2月         +1.3%          +1.2%          
                                                                                      
 就业市场(经季节调整)                                                              5月9日
 就业人口(较前月变动,千人)                  3月         -36.1          +71.5          
 全职就业人口(较前月变动,千人)                           -7.4          +17.8          
 失业率                                                  5.6%           5.4%          
 就业参与率                                             65.1%          65.3%          
                                                                                      
 消费者物价指数(CPI)                                                              4月24日
 总体CPI(较前季)                          第四季        +0.2%          +1.4%          
     (较上年同期)                                       +2.2%          +2.0%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                               +0.6%          +0.7%          
     (较上年同期)                                       +2.3%          +2.3%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                               +0.5%          +0.8%          
     (较上年同期)                                       +2.3%          +2.4%          
                                                                                      
 国际贸易价格指数                                                                  5月2日
 进口物价(较前季)                         第四季        +0.3%          -2.4%          
 出口物价(较前季)                                       -2.4%          -6.4%          
                                                                                      
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                                               6月4日
 经常帐收支                               第四季     赤字14.7       赤字15.0          
 商品与服务贸易收支                                 赤字5.553      逆差5.389          
                                                                                      
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                              6月5日
     (较前季)                             第四季        +0.6%          +0.7%  
     (较上年同期)                                       +3.1%          +3.1%  
 (完)

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