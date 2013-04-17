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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 11:16 BJT

日本股市：日经早盘反弹收高，日圆重拾跌势提振出口股

路透东京4月17日 - 日本股市日经指数周三早盘上涨，收复一些过去三个交易日的跌幅。美股与金价反弹之后日圆重拾下跌趋势，带动日股出口股上涨。

日经指数 早盘收高1.0%至13,355.32点，过去三日累计跌幅达2.4%。指数目前与上周触及的约五年高位13,568.25点相较低1.6%。

美股隔夜上涨超过1%，因受企业财报前景改善以及预期货币刺激政策将持续，有助于支撑美股人气。

东证股价指数 上涨1.1%至1,131.76点。

“在指数回落之后，有逢低买进的机会。”瑞穗证券分析师Yutaka Miura说。(完)

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