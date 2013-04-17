日本股市：日经早盘反弹收高，日圆重拾跌势提振出口股

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透东京4月17日 - 日本股市日经指数周三早盘上涨，收复一些过去三个交易日的跌幅。美股与金价反弹之后日圆重拾下跌趋势，带动日股出口股上涨。
日经指数 早盘收高1.0%至13,355.32点，过去三日累计跌幅达2.4%。指数目前与上周触及的约五年高位13,568.25点相较低1.6%。
美股隔夜上涨超过1%，因受企业财报前景改善以及预期货币刺激政策将持续，有助于支撑美股人气。
东证股价指数 上涨1.1%至1,131.76点。
“在指数回落之后，有逢低买进的机会。”瑞穗证券分析师Yutaka Miura说。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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