路透基点：香港丽新发展将军澳土地融资案已召集数家银行--RLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港丽新发展有限公司为其将军澳土地项目进行的融资案已经召集了数家银行。贷款案规模有所变化。

贷款规模从原先的38亿港元缩小至21.2亿港元(2.73亿美元)。

丽新原先与新鸿基地产前董事长郭炳湘联合寻求贷款。

但郭炳湘随后决定用自有资金来为项目融资，丽新因此独立进行融资。郭炳湘原已为其借款取得银行担保。

贷款规模缩小后条款仍然不变。承诺5亿港元及以上的银行将获得200个基点的综合收益，先行费用120个基点。利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码170个基点。

消息人士透露，规定贷款成数不能高于65%。资金将通过特殊目的公司Strongly Ltd进行筹措。

一如先前的报导，丽新发展与郭炳湘以50-50合资，出价28.1亿港元击败其他发展商，买下这块住宅用地。丽新发展先前表示，总投资成本将达60亿港元。

去年10月，丽新发展签约完成一笔22亿港元三年期贷款，综合收益约250个基点,较Hibor加码200个基点。参与银行达12家，包括恒生银行、渣打银行、澳新(澳盛)银行、交通银行、东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、汇丰、中国工商银行(亚洲)、上海商业银行及上海浦东发展银行。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)