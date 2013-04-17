台湾货币市场：短率不动如山，银行持续寻求其他资金去化管道

* 短率持续于上日低位

* 民营银行放款不易，转向短期公债

* 观察明后天央行冲销力道

记者 林妙容

路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周三持平于上日低位。市场人士指出，近日票券商发票量低迷，且央行收受存单力道未明显扩增，令台币资金水位高涨情况难以改善，短率亦降无可降，只能持平上日低位。银行端为浮滥资金寻求出路，转而投入二年期左右的短期公债。

市场人士指出，外商及民营银行今日持续钱多，短钱拆出的难度增高，加上央行冲销力道持续平稳，未能提高吸纳资金量能，且多数银行评估短期央行升息可能性不高，部分银行在短票库存量已抵额度上限后，持续寻求其他资金去化管道，近来二年期公债成为标的之一，其殖利率约当0.76-0.78%之间。

〞存款一直进来，放款又平淡无奇，只好看看有没有其他去化管道。〞一位民营银行资金调度人士说。

另一大型银行资金调度人士则说，放款市场需求低迷，且人民币放款业务持续成长，多多少少排挤台币放款市场，令已浮滥的台币资金水位雪上加霜。市场人士寄望下月报税季节来临，可带来市场利率些许的波动。

本地时间11:54时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 升7.4分报29.854。台币兑美元早盘走升，交易员认为，人民币连续四日创新高、韩元早盘稳中趋升，激励台币早盘主要交投扬升。早盘交易量平稳，开盘50分钟成交约0.97亿美元。

**台股 午间微跌0.09%报7,794.00点；成交量 486.23亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报在0.387%。今日区间在0.387-0.4%，上日在0.295-0.4%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.370-0.43%。

**短票利率无变动空间**

在短票市场方面，市场人士称发票量持续于低位徘徊，票券商在拆款利率平稳于低位的市况下，也不急于求售短票，资金调度可倚靠拆借，市况依旧清淡，只不过银行为求稳住票源，均向票券商提前框票，确保资金能有去处。

〞票源真的很少，有时候要到期续作，对方就突然不发了。〞一银行资金调度人士说。

交易员指出，本月看来仍属淡季，短票市场市况料不会变动过大，且过往月底紧缩的效应亦不明显，难以期待月底能因资金紧俏将利率推升，只能寄望经济基本面尽快改善，企业资金需求能缓步回升。

周三票券商与银行承作30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。

今日央行存单到期669.2亿台币，发行金额待稍晚央行才会公布。

本周其他交易日存单到期状况如下，周四5,047亿以及周五3,653.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为87亿台币；累计超额准备为3,426亿台币，加计前期1%的超额准备为3,941亿台币。

**公债附买回利率持稳区间低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率持稳在既有水准。受近期债市殖利率波动较大影响，证券商与票券商买进新券的意愿偏低，多以到期续作为主。

交易商指出，月中市场资金处于相对宽松状态，投信与银行找券需求仍强。投信找券仍以利率较高的公司债为主，但为确保资金能顺利去化，也会承作短天期的公债RP，待找到公司债后再解券。

“最近交易员没拿新的标的给我，就是拿旧券一直在作。也很少客户解券。”一大型证券商调度人士说。

另一票券商交易员则指出，最近都是以到期续为主。因近期债市波动较大，利率风险较高。“波动大，补券要小心。”

台湾五年公债102/2殖利率周三连续第四日下行。尽管美债因避险买盘消退，但短券筹码面流向银行业，台债盘初仍然延续近期的短多行情，殖利率持续走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，但有部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。