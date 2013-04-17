投行观点：法国兴业银行维持下半年布兰特油价为每桶112-113美元的预估

路透4月16日 - 法国兴业银行维持其对布兰特原油在今年下半年的预估价不变，每桶料在112-113美元之间，并称近来原油价格疲软是季节性和暂时性因素。

法国兴业银行分析师Michael Wittner周二在研究报告中称，油价盘整区间向下的趋势应会再持续一个月左右，然后在5月开始回升。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)