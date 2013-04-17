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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 12:16 BJT

路透基点：蛟河市团山子水电有限公司寻求3亿元人民币18年期贷款

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，蛟河市团山子水电有限公司正为一个水电项目寻求一笔3亿元人民币(4,900万美元)18年期贷款。

中国银行吉林分行为牵头行。

正在最后敲定条款。

该公司负责吉林省蛟河市团山子村的水电项目建设。

消息称，工程于去年8月开工，定于2015年8月竣工。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 李春喜)

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