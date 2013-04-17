路透基点：蛟河市团山子水电有限公司寻求3亿元人民币18年期贷款

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，蛟河市团山子水电有限公司正为一个水电项目寻求一笔3亿元人民币(4,900万美元)18年期贷款。
中国银行吉林分行为牵头行。
正在最后敲定条款。
该公司负责吉林省蛟河市团山子村的水电项目建设。
消息称，工程于去年8月开工，定于2015年8月竣工。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 李春喜)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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