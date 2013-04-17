中国债市动态：现券走势趋稳，机构选择持有流动性较好券种

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月17日 - 中国银行间债市周三现券走势趋稳，一些券种收益率略有反弹。市场人士表示，近日债市走暖幅度不小，然利多因素多已充分反应，未见新要素之前，债市重回震荡之势，七年国债招标结果影响亦不大。
他们并指出，近期关于债券投资机构表外杠杆监管升级事件爆发，主流预期债市中期风险亦存，故虽当前机构并不急于沽出获利了结，但仍会选择持有中高等级券种应对，严防或出现的风险。
上海一银行交易员称，之前中国经济数据不佳对债市的利多提振已充分反应，续涨动能不足，“当然，也没回调的压力，基本面和资金面还是比较支持，震荡呗！”
北京一大型银行交易员亦表示，今日招标的七年期国债一级半市场在边际利率水平返点出仍难充分吸引买盘，以中低等级信用债为代表的部分券种收益率甚至略有反弹。
财政部周三招标的七年期固息国债，在旺盛配置需求以及交易盘积极博边际的推动下，中标利率低于预期，延续了近期新债定位低于二级市场的格局。
近期关于债券投资机构表外杠杆监管升级事件爆发。对此，上述上海银行交易员称，当前市场资金面偏松，机构杠杆获利的行为难以避免；只是，与公允价格相差较大的交易，风险或变得更大。对此，当前还是持有一些流动性较好的券种获利更加靠谱一些。
申银万国证券则在其债市日报中指出，尽管近段时间内债市表现强势，但从更长远角度看，愈发提醒机构关注后期债市的风险性，而不是强调对剩余有限机会的关注。其尤其关注目前许多交易机构表内和表外的债券杠杆都很高的情况下，低评级信用仓位杠杆过高的机构在去杠杆当中的市场冲击。
二级市场上，剩余期限约6.78年的固息国债130003券最新成交收益率 在3.33%，上日尾盘为3.3201%；首日上市的三年中票13太阳MTN1最新加权成交价 为发行面值100元人民币平价出，这与近日的溢价有别。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选