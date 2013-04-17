中国债市动态：现券走势趋稳，机构选择持有流动性较好券种

路透北京4月17日 - 中国银行间债市周三现券走势趋稳，一些券种收益率略有反弹。市场人士表示，近日债市走暖幅度不小，然利多因素多已充分反应，未见新要素之前，债市重回震荡之势，七年国债招标结果影响亦不大。

他们并指出，近期关于债券投资机构表外杠杆监管升级事件爆发，主流预期债市中期风险亦存，故虽当前机构并不急于沽出获利了结，但仍会选择持有中高等级券种应对，严防或出现的风险。

上海一银行交易员称，之前中国经济数据不佳对债市的利多提振已充分反应，续涨动能不足，“当然，也没回调的压力，基本面和资金面还是比较支持，震荡呗！”

北京一大型银行交易员亦表示，今日招标的七年期国债一级半市场在边际利率水平返点出仍难充分吸引买盘，以中低等级信用债为代表的部分券种收益率甚至略有反弹。

财政部周三招标的七年期固息国债，在旺盛配置需求以及交易盘积极博边际的推动下，中标利率低于预期，延续了近期新债定位低于二级市场的格局。

近期关于债券投资机构表外杠杆监管升级事件爆发。对此，上述上海银行交易员称，当前市场资金面偏松，机构杠杆获利的行为难以避免；只是，与公允价格相差较大的交易，风险或变得更大。对此，当前还是持有一些流动性较好的券种获利更加靠谱一些。

申银万国证券则在其债市日报中指出，尽管近段时间内债市表现强势，但从更长远角度看，愈发提醒机构关注后期债市的风险性，而不是强调对剩余有限机会的关注。其尤其关注目前许多交易机构表内和表外的债券杠杆都很高的情况下，低评级信用仓位杠杆过高的机构在去杠杆当中的市场冲击。