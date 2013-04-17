全球贵金属：4月16日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量不变

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透4月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.73%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 36,842,510.4 4月16日 37,113,326.0 4月15日 -270,815.5 -0.73%
iShares 336,007,785.8 4月16日 336,007,785.8 4月15日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 白云)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
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