全球贵金属：4月16日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量不变

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款

路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。