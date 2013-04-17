路透基点：北京柏豪置业25亿元人民币贷款案截止，贷款分配额度敲定--RLPC

交银北京分行为牵头行，承贷9亿元人民币。北京银行和中国建设银行为一般参贷行，各承贷8亿元人民币。

贷款利率为中国人行的120%，将按每半年分期偿还。

签约时间定在本周或下周。

一如先前的报导，融资所得将用于北京一地产开发项目。

借款方是北京朝阳区达美中心广场的开发商。母公司北京达美投资公司的业务范围涉及金融证券、地产开发、物业管理及建筑装饰和养老服务。(完)