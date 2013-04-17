全球油料作物：美国农业部对南美大豆收成预估过于乐观--油世界

* 美国农业部对于南美大豆收成预估看来过于庞大

* 油世界对于巴西及阿根廷收成预估仍低于美国农业部看法

* 巴西及阿根廷的不良天候让产出受创

路透德国汉堡4月16日 - 德国油料作物分析机构油世界(Oil World)周二指出，美国农业部对于南美大豆收成预估过于乐观，并未充分考量近期天候欠佳的因素。

油世界预估，南美大豆出口国--巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚及乌拉圭--2013年出大豆收成合计达1.4360亿吨，低于美国农业部4月10日预估的1.4875亿吨，但仍高于去年的1.1495亿吨。

“我们认为美国农业部4月10日预估对于巴西、阿根廷及乌拉圭的看法过于乐观，尚未反应近期不利天候状况对大豆造成的伤害，”油世界表示。

在美国去年收成偏低之后，阿根廷和巴西需要在2013年初获得大丰收才能够舒缓全球大豆市场紧张情势。

巴西种植季尾声出现降雨后又面临乾旱，损及作物收成。油世界指出，巴西北部部份地区正面临50年来最严重的旱情。

阿根廷在豪雨过后面临乾旱，也对当地收成构成威胁。油世界表示，阿根廷的第二茬(second-crop)大豆长得不好。

油世界维持巴西2013年大豆收成预估于8,130万吨，高于2012年的6,630万吨。美国农业部4月10日也维持巴西收成预估于8,350万吨。

油世界仍预估阿根廷2013年初收成为4,850万吨，高于2012年的3,970万吨，但远低于美国农业部预估的5,150万吨。