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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:25 BJT

路透基点：台湾长兴化工委托玉山银行安排30亿台币融资案--RLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾长兴化工已授权委托玉山银行安排一笔五年期30亿台币(1.01亿美元)融资案。

所得资金将做为再融资。据说价格为60-65基点。

2010年3月时，借款方曾从五家银行获得一笔五年期30亿美元的俱乐部贷款，综合收益为69.1个基点，利率为五年期台币利率交换(IRS)利率加码65基点。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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