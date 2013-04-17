路透基点：台湾长兴化工委托玉山银行安排30亿台币融资案--RLPC

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾长兴化工已授权委托玉山银行安排一笔五年期30亿台币(1.01亿美元)融资案。
所得资金将做为再融资。据说价格为60-65基点。
2010年3月时，借款方曾从五家银行获得一笔五年期30亿美元的俱乐部贷款，综合收益为69.1个基点，利率为五年期台币利率交换(IRS)利率加码65基点。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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