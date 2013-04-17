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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 13:36 BJT

日本数据：3月消费者信心指数升至44.8，创近六年来最高

内阁府调高对消费者信心指数的评估，称信心正出现改善迹象。先前的评估为信心正在回升。

指数低于50，代表消费者信心悲观。

此项调查是在1982年开始展开，一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

参看相关细节，可点选日本内阁府网站：(here)。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)

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