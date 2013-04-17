国际油市：布兰特原油跌深反弹站上100美元，但需求疑虑抑制涨势

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
美国5月原油期货 微跌0.03美元至88.69美元，但脱离周二所及四个月低位86.06美元。
“我认为，现阶段我们看到一些低接买盘，”悉尼OptionsXpress的分析师Ben Le Brun称。“不过油价将取决于美国即将公布的经济数据，而显然(美联储)量化宽松计划仍在进行，因此至少应能给大宗商品价格带来一些支撑。”
他并表示对全球经济状态的疑虑仍普遍弥漫市场，抑制了油价涨幅。
国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。
尽管该组织称近几个月经济前景好转，金融风险下降，但其警告欧洲不要放松应对债务危机的努力，因塞浦路斯救援行动一片混乱，意大利政治僵局也尚未打破。
巴克莱周二在一份报告中指出，尽管布兰特原油价格短线不排除将进一步趋弱，但第二季后油价不太可能低于每桶100美元的门槛。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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