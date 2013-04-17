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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 13:49 BJT

台湾股市：小幅收高8.02点，台积电等半导体类股下跌

路透台北4月17日 - 台湾股市周三收高0.1%，但台积电 等半导体类股收低，此前英特尔 表示，当前季度营收将下滑达8%，并削减2013年资本支出计画。

加权股价指数 收高8.02点，报7,809.07点，延续上日的0.5%涨势。

晶圆代工大厂台积电股价下跌0.5%，但半导体类指数 小升0.1%。

电子类指数 则升0.26%，金融保险类指数 跌1.1%。

初步数据显示，大盘成交值 为727.24亿台币，上交易日为657.66亿台币。(完)

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