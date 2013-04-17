台湾股市：小幅收高8.02点，台积电等半导体类股下跌

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾股市周三收高0.1%，但台积电 等半导体类股收低，此前英特尔 表示，当前季度营收将下滑达8%，并削减2013年资本支出计画。
加权股价指数 收高8.02点，报7,809.07点，延续上日的0.5%涨势。
晶圆代工大厂台积电股价下跌0.5%，但半导体类指数 小升0.1%。
电子类指数 则升0.26%，金融保险类指数 跌1.1%。
初步数据显示，大盘成交值 为727.24亿台币，上交易日为657.66亿台币。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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