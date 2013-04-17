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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 15:51 BJT

《Wasik专栏》泰国股市值得关注，但应多加谨慎

虽然该基金可能是投资泰国最多元化和开销最低的方式，但其也有缺陷。其中一点就是，投资者一直在向该基金注资。S&P Capital IQ的ETF基金研究主管Todd Rosenbluth称，该基金的资产规模已从11月的6亿美元增至逾10亿美元，意味着这个市场恐怕已经过热。

该基金对金融服务类股的投资也过多，约占投资组合的40%。过于侧重某个版块往往会提升投资组合的风险。

事实上，这支基金波动很高，风险是标普500指数的两倍。这对新兴市场来说并不罕见，但在进行投资选择的时候要考虑到这点。

例如，如果中国经济成长放缓，该基金就可能下滑，因为大宗商品需求将下降。任何事件的余波也可能造成伤害。还记得大约20年前的“亚洲金融风暴”吗？此危机曾在很短时间内重挫泰铢等亚洲货币和股市，损及无数投资者。

除波动性之外，还要考虑分散风险。由于在如今密切关联的世界里，任何市场都可能快速转跌，因此最好把对泰国这样国家的投资，作为面向所有新兴市场的较大笔投资的一部分。(完) (译文审校 杜明霞/许娜)

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