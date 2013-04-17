《全球金市焦点》黄金ETF十年黄粱一梦，众多散户如今陷入亏损风险

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
受到周一金市惨跌冲击的部分散户投资者现在可能会同意这一点。
**大量撤走**
投资者今年已开始退出全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust ，今年迄今的持有量减少了630万盎司，截至周一的持有规模为3,710万盎司。
财富管理公司SCM Private的主管Alan Miller警告称，许多人在蜂拥买入黄金后，将蒙受巨大损失。Alan Miller之前曾担任过Jupiter和New Star的基金经理。
他说，“我真的不认为当人们意识到买入了最新的泡沫资产后，有人能够估算有多少曾经‘安全停留’在黄金中的资金赶忙出逃。”
然而在许多人称黄金ETP的投资者今年将因头寸烂掉而受创之际，投资人也驳斥了此次金价大跌已给上市交易产品的信誉造成了破坏的看法。
伦敦投资管理公司Brewin Dolphin的分支主管Rob Burgeman表示，这些上市交易产品展现出高度流动性，在下跌时仍运作良好。
“各ETF产品所显示出来的是，即便在波动剧烈的市场，人们仍能够交易这些产品。他们可能不满意所成交的价格，但对任何投资都是这样的。”Burgeman说道。
位于纽约的ETF销售策略全球主管Kevin Quigg同意Burgeman的看法。
他指出，“黄金ETF追随价格下跌走势，而这原本就该如此。”(完) (译文审校 张明钧)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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