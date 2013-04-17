台湾央行：共发行712.15亿台币存单，存单余额增42.95亿

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾央行周三公布，今日共发行712.15亿台币存单，若相较存单到期金额期669.2亿，存单发行余额增42.95亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 608.15
91天期 0.93 72.00
182天期 1.05 32.00
央行上日共发行668亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,648.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为87亿台币；累计超额准备为3,426亿台币，加计前期1%的超额准备为3,941亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。