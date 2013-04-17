台湾央行：共发行712.15亿台币存单，存单余额增42.95亿

路透台北4月17日 - 台湾央行周三公布，今日共发行712.15亿台币存单，若相较存单到期金额期669.2亿，存单发行余额增42.95亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 608.15

91天期 0.93 72.00

182天期 1.05 32.00

央行上日共发行668亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,648.45亿台币。