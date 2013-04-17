《汇市简讯》欧元/日圆走高，触发更多停止单

0557GMT

* 欧元/日圆在亚洲盘走高，稍早触发129.10上方及129.35的停止单

* 据传129.50上方在129.60-70有更多停止单被触发，目前为止盘中高点在129.73

* 在130.00前方料有一些卖盘，但上方有更多停止单