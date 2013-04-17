《汇市简讯》欧元/日圆走高，触发更多停止单

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
0557GMT
* 欧元/日圆在亚洲盘走高，稍早触发129.10上方及129.35的停止单
* 据传129.50上方在129.60-70有更多停止单被触发，目前为止盘中高点在129.73
* 在130.00前方料有一些卖盘，但上方有更多停止单
* 一些市场人士预期将重新测试上周四高点131.10。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选