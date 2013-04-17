台湾货币市场：4月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透台北4月18日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期5,047亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)1,923.8亿台币 :
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。