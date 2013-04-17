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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:18 BJT

韩国股市：小幅收高，建筑类股受到利好财报提振

路透首尔4月17日 - 韩国股市周三小涨，建筑企业大林产业 第一季获利超出预期，提振建筑类股。

大林产业上涨7%，此前该公司宣布第一季营业利润为1,240亿韩元(1.112亿美元)，好于市场预期。

韩国综合股价指数 收高0.1%，报1,923.84点。(完)

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