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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在100关口附近有一系列期权今日到期

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* 现汇走高之际，美元兑日圆在100价位的期权再次受到关注

* 前方有坚实的防守性卖单，其上有大型停止单

* 97.50、98.00、99.50等行权价的期权今日将到期

* 欧元兑美元关注期权水准1.3100与1.3125，英镑兑美元关注1.5300、1.5310、1.5385

* 澳元兑美元与美元兑加元的重要期权行权价分别是1.0400和1.0200。(完)

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