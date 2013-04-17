《汇市简讯》美元兑日圆在100关口附近有一系列期权今日到期

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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* 现汇走高之际，美元兑日圆在100价位的期权再次受到关注
* 前方有坚实的防守性卖单，其上有大型停止单
* 97.50、98.00、99.50等行权价的期权今日将到期
* 欧元兑美元关注期权水准1.3100与1.3125，英镑兑美元关注1.5300、1.5310、1.5385
* 澳元兑美元与美元兑加元的重要期权行权价分别是1.0400和1.0200。(完)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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