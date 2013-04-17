巴西利率：央行料在周三升息，因高通胀已对复苏造成威胁

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透巴西利亚4月17日 - 巴西可能在周三将利率由纪录低点调升，因高通胀已威胁破坏已然疲弱的复苏。
巴西央行在升息对抗通胀方面承受了极大的压力。巴西目前的指标利率在记录低点7.25%，而通胀率已突破官方目标顶部6.5%。
物价上扬，包括数种基本食品价格快速扬升，已经引发公众的忧虑。而不满的声浪，也使得总统巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的政治前景更为复杂化。罗塞夫正准备在明年竞选连任。
两因素交互作用下带来的压力，让市场押注巴西央行将在周三至少升息25个基点，为2011年7月以来首次升息。而在央行总裁Alexandre Tombini周五暗示借贷成本即将增加的情况下，多数分析师都放弃了利率守稳的预估。
Tombini表示，央行不会容忍高通胀，且会“密切”监看经济指标来决定利率。他用“密切”这个词，被视为是政策官员已经决定在本周升息的讯号。
“目前而言，对抗通胀显然成为当局的首要任务，使得央行要立即开始升息，”汇丰分析师周一在一份研究报告中称。汇丰此前将利率持稳的预估调整为预期升息50个基点。(完) (编译 王冠中; 审校 李春喜)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。