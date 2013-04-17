巴西利率：央行料在周三升息，因高通胀已对复苏造成威胁

路透巴西利亚4月17日 - 巴西可能在周三将利率由纪录低点调升，因高通胀已威胁破坏已然疲弱的复苏。

巴西央行在升息对抗通胀方面承受了极大的压力。巴西目前的指标利率在记录低点7.25%，而通胀率已突破官方目标顶部6.5%。

物价上扬，包括数种基本食品价格快速扬升，已经引发公众的忧虑。而不满的声浪，也使得总统巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的政治前景更为复杂化。罗塞夫正准备在明年竞选连任。

两因素交互作用下带来的压力，让市场押注巴西央行将在周三至少升息25个基点，为2011年7月以来首次升息。而在央行总裁Alexandre Tombini周五暗示借贷成本即将增加的情况下，多数分析师都放弃了利率守稳的预估。

Tombini表示，央行不会容忍高通胀，且会“密切”监看经济指标来决定利率。他用“密切”这个词，被视为是政策官员已经决定在本周升息的讯号。