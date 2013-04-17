《汇市简讯》欧洲盘初：日圆卖压再度主导盘势

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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* 美元/日圆上涨0.85%，欧元/日圆上涨1.18%，澳元/美元下跌0.31%，欧元/美元持平
* 亚洲股市走坚，美国企业财报激励风险偏好回升，现货金回稳
* 美元/日圆因触发停止单而触及98.44高位，欧元/日圆升至129.74，20国集团(G20)会议之前的审慎气氛消退
* 国际货币基金组织(IMF)称日圆下跌是日本央行宽松措施的正面效应之一
* 今日将公布英国失业率、英国央行会议记录、瑞典央行及加拿大央行利率决定(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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