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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆卖压再度主导盘势

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* 美元/日圆上涨0.85%，欧元/日圆上涨1.18%，澳元/美元下跌0.31%，欧元/美元持平

* 亚洲股市走坚，美国企业财报激励风险偏好回升，现货金回稳

* 美元/日圆因触发停止单而触及98.44高位，欧元/日圆升至129.74，20国集团(G20)会议之前的审慎气氛消退

* 国际货币基金组织(IMF)称日圆下跌是日本央行宽松措施的正面效应之一

* 今日将公布英国失业率、英国央行会议记录、瑞典央行及加拿大央行利率决定(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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