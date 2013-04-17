澳洲股市：收高1.1%，金融股领涨

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透悉尼4月17日 - 澳洲股市周三反弹1.1%，风险胃纳回升，且美国数据强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激方案的预期，提振了市场信心。
大盘受金融股表现支撑。澳洲联邦银行(CBA) 上涨1.7%，Westpac Banking Corp 升1%。
澳洲电讯 跳涨2.8%，触及近五年高点4.82澳元。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨53.8点，收在5,004.6点，该指数周二下跌0.3%。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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