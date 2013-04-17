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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:35 BJT

澳洲股市：收高1.1%，金融股领涨

路透悉尼4月17日 - 澳洲股市周三反弹1.1%，风险胃纳回升，且美国数据强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激方案的预期，提振了市场信心。

大盘受金融股表现支撑。澳洲联邦银行(CBA) 上涨1.7%，Westpac Banking Corp 升1%。

澳洲电讯 跳涨2.8%，触及近五年高点4.82澳元。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨53.8点，收在5,004.6点，该指数周二下跌0.3%。(完)

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