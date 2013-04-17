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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 14:49 BJT

国际油市：油价下跌显示市场供应充足--IEA

路透新德里4月17日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)表示，油价下跌显示市场供应充足。

范德胡芬亦称，她希望油价下跌可以协助全球经济复苏。

布兰特原油价格周二跌破每桶100美元，为九个月来首见，此前中国和美国公布的数据削弱了需求前景。

全球第二大石油消费国中国公布的数据显示，该国今年第一季经济成长意外放缓。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)

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