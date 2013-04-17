澳洲汇市：澳元和新西兰元兑美元双双处于守势，但兑日圆上扬

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
初步支撑在50日均线位置1.0350美元，卖盘在100日均线位置1.0414。据传买盘在1.0330附近。
新西兰元兑美元 跌至盘中低点0.8460美元，稍早新西兰公布消费者物价数据温和，令一些已为今年稍晚升息布局建仓的投资人感到失望。
数据显示，新西兰第一季消费者物价较前季上升0.4%，较上年同期上涨0.9%，符合市场预期，但低于央行目标区间1-3%。
市场预估未来12个月升息机率50%。
澳元及新西兰元兑欧元及瑞郎亦走弱，触及数周低点。
欧元/澳元 升至高见1.2739澳元，为3月初以来最高，欧元/新西兰元 升至三周高点1.5555新西兰元。
但澳元及新西兰元兑日圆续升。
澳元/日圆 日内上涨0.4%,至101.90日圆，升向上周触及的五年高位105.43。
新西兰元/日圆 日内上涨0.3%，至83.23日圆，延续周二跳涨2%涨势。上周曾触及五年高点86.43。(完)
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