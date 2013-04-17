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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:41 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆波动率受到支撑

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* 日圆走软，美元兑日圆波动率受到支撑走高

* 澳元兑美元与兑日圆波动率下滑

* 欧元兑美元波动率几无变动，英镑兑美元较短期波动率位于近期低点。(完)

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